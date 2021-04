AREA MANAGER / AREA BESTUURDER

Area Bestuurder

Laas maand het ek R24 600 verdien terwyl ek ? bestuurs en bemarkings program ondergaan het.

Weens ons uitbreiding benodig ons doel gerigte kandidate om volledige opleiding te ontvang in ons program wat alreeds 34 jaar bestaan.

Kandidate moet:

Mense georiƫnteerd wees

Dinamies en resultaat gedrewe

Eie voertuig

Pta woonagtig wees (sal tot voordeel wees)

Ons bied:

Basies, winsdeling en 50% bydrae tot ? mediese fonds

Uitstekende groei geleenthede

(Geen kansvatters)

Area Manager

English Wording:

Last month I earned R 24 600 whilst undergoing a management and sales training program.

Due to our expansion, we require goal orientated candidates to be fully trained in our established program of 34 years.

Candidates must be:

People orientated

Dynamic and results driven

Own car

Situated in Pta (will be an advantage)

We offer:

Basic, Profit share, and 50% financial contribution towards medical aid.

(No chancers)

Desired Skills:

hardworking

Loyalty

goal driven

goal orientated

Management

