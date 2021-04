Software Developer at Deloitte 4

Our Client is looking for a skilled Intermediate software developers to joing their team in Cape Town with the following technology stack :

Microsoft Azure Stack Web Apps & Web Jobs Redis Cache (Microsoft) Azure Blob Storage SQL Azure

.NET 4.7 / 4.8 (C#)

MVC 5, HTML 5, CSS 3, SASS, Bootstrap 4

Razor View Pages (mvc) Editor & display Templates / Partial Views Razor Extensions (Html Helpers)

Jquery, Javascript, Ajax

MS SQL Server (Scalar and Table value Functions, Procedures, Views, Cursors, CTE, general t-sql, SQL CMD) Sql Server Management Studio Sql database design and ER Diagrams

Visual Studio 2019

Nuget

WEB API 2 / MVC web services (REST Services in General)

SQL Metal (Linq to Sql)

SQL Database Projects (SSDT)

Highcharts (.js charting)

Azure DevOps / Scrum / Agile

Git (Source Control)

Clean Code

General understanding of ‘Workflow’ and ‘Business Process’

