SENIOR CIVIL ENGINEER PR ENG TO JOIN THE OWNERS ON SITE TEAM FOR A MAJOR PLATINUM MINING EXPANSION PROJECT. SHOULD HAVE A CIVIL ENGINEERING BACKGROUND IN EPCM OPERATIONS WITHIN THE PROJECT OR MINING ENVIRONMENT.
TO UNDERTAKE CIVIL ENGINEERING PROJECT DESIGN RELATING TO THE PROJECT INCLUDING SITE MODIFICACTIONS AND DESIGNS.
MINIMUM OF 5 YEARS EXPERIENCE REQUIRED AS ACIVIL ENGINEER WITHIN THE MINING OR MINERAL BENIFICATION PROJECT ENVIRONMENT
Desired Skills:
- PR ENG
Desired Work Experience:
- 5 to 10 years
Desired Qualification Level:
- Degree