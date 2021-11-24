SENIOR PROJECT MANAGER WITH A STRONG BACKGROUND IN METALLURGICAL OPERATIONS AND PROCESSES AND THE CONSTRUCTION OF SUBMERGED ARC FURNACES AND PYROMETALLURGICAL PROJECTS,
LIASE ON A REGULAR BASIS WWITH THE PROJECT SPONSR AND PROJECTS DIRECTOR
TERTIARY CONSTRUCTION MANAGEMENT QUALIFICATION OR ENGINEERING DEGREE OR DIPLOMA.
PROJECT MANAGEMENT QUALIFICATION BASED ON PMBOK OR SIMILAR.
SAMTRAC OR SIMILAR QUALIFICATION BENEFICIAL
MINIMUM OF 15 YEARS EXPERIENCE IN PROJECTS AND 5 YEARS IN PROJECT MANAGEMENT.
MUST BE CONVERSANT WITH THE LATEST PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS AND SOFTWARE
MANUFACTURING AND CONSTRUCTION STANDARDS IN SA AND ABROAD
RELEVENT LEGIS;LATION OHS, MHSA, COD AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION ACTS.
MANAGE ALL ENGINEERING/PROJECT DELIVERABLES AND UPDATE PROGRAMMES
CHANGE MANAGEMENT WITH THE INTERACTION OF PROJECT PERSONEL/ CONTRACTOR.
BE INDEPENDANTLY RESPONSIBLE FOR THE SUUCCESFUL PROJECT DELIVERY
Desired Skills:
- PYROMETALLURGICAL PROJECTS
Desired Qualification Level:
- Degree