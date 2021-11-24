PROJECT MANAGER

Nov 24, 2021

SENIOR PROJECT MANAGER WITH A STRONG BACKGROUND IN METALLURGICAL OPERATIONS AND PROCESSES AND THE CONSTRUCTION OF SUBMERGED ARC FURNACES AND PYROMETALLURGICAL PROJECTS,

LIASE ON A REGULAR BASIS WWITH THE PROJECT SPONSR AND PROJECTS DIRECTOR

TERTIARY CONSTRUCTION MANAGEMENT QUALIFICATION OR ENGINEERING DEGREE OR DIPLOMA.

PROJECT MANAGEMENT QUALIFICATION BASED ON PMBOK OR SIMILAR.

SAMTRAC OR SIMILAR QUALIFICATION BENEFICIAL

MINIMUM OF 15 YEARS EXPERIENCE IN PROJECTS AND 5 YEARS IN PROJECT MANAGEMENT.

MUST BE CONVERSANT WITH THE LATEST PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS AND SOFTWARE

MANUFACTURING AND CONSTRUCTION STANDARDS IN SA AND ABROAD

RELEVENT LEGIS;LATION OHS, MHSA, COD AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION ACTS.

MANAGE ALL ENGINEERING/PROJECT DELIVERABLES AND UPDATE PROGRAMMES

CHANGE MANAGEMENT WITH THE INTERACTION OF PROJECT PERSONEL/ CONTRACTOR.

BE INDEPENDANTLY RESPONSIBLE FOR THE SUUCCESFUL PROJECT DELIVERY

Desired Skills:

  • PYROMETALLURGICAL PROJECTS

Desired Qualification Level:

  • Degree

Learn more/Apply for this position