Software Engineer – R1163

Oct 7, 2022

Contract Ends December 2025
Hybrid: Midrand/Pretoria/Home Rotation

  • Software Engineer

  • Python (PySpark, Pandas, Boto 3, PyTest)
  • Terraform with AWS Provider
  • Glue, Sage Maker
  • Cloud Watch, Athena, S3, SNS, Lambda, KMS
  • AWS Security (Trusted Advisor / Security Hub)
  • Ci/CD on AWS with CodeBuild/CodePipeline, API Gateway
  • Bitbucket / Git
  • SonarCube

ADVANTAGEOUS SKILLS REQUIREMENTS:

  • JAVA Angular skills will be advantageous.
  • German Speaking will be advantageous

Desired Skills:

  • Cloud
  • JAVA
  • AWS

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