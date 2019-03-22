SENIOR PROJECT MANAGER TO BE RESPONSIBLE FOR THIS NEW UNDERGROUND MINING EXPANSION PROJECT AND SURFACE OPERATIONS.MINIMUMUM OF 7 YEARS EXPERIENCEOF PROJECT MANAGEMENT OF EPCM TYPE PROJECTS IN THE MINING INDUSTRY,
EXECUTIVE OPERATIONS EXPERIENCE ADVANTAGEOUS
EXPERIENCE IN THE EXECUTION OF UNDERGROUND MINING PROJECTS ESSENTIAL
PROJECT MANAGE LARGE SCALE EXECUTION AND FEASABILITY PROJECTS
MANAGE SAFETY, SCOPE, COST, TIME, QUALITY AND RISK ASPECTS OF THE PROJECT
ENSURE THAT ALL TARGET DATES ARE SET
MANAGE THE CONTRACT WITH THE CLIENT IN TERMS OF THE APPLICABLE CONTRACT TYPE AND IN ACCORDANCE WITH THE REQUIRED STANDARDS AND PROCEDURES.
SENIOR PROJECT MANAGER TO BE RESPONSIBLE FOR THIS NEW UNDERGROUND MINING EXPANSION PROJECT AND SURFACE OPERATIONS.MINIMUMUM OF 7 YEARS EXPERIENCEOF PROJECT MANAGEMENT OF EPCM TYPE PROJECTS IN THE MINING INDUSTRY,