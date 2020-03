Specialist Analyst Developer

The resource must have 20+ years of solid ICT experience in the software development environment.

Development Languages:

* C#, HTML, JavaScript, CSS3, SQL

* Razor

* ASPNET

* LINQ

* JSON

* XML

Server & Technology:

SQL Server 2015+

IIS

AZURE

Windows 7 / 10

Tools:

Visual Studio / Visual Code

Sql Server Management Studio

.Net Core

.Net FrameWork

Entity Framework

Frontend Framework: (at least one)

jQuery

Angular

ReactJS

Vue

Source Control System: (at least one)

GIT

TFS

SourceSafe

SubVersion

Additional requirements:

Jenkins

AZURE pipelines

Ninject

Autofac

StructureMap

Some Ioc container

Dependency Injection

Reporting tools

BI tools

