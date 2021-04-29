SENIOR MECHANICAL ENGINEER BSC,BENG, B TECH OR HND MECHANICAL ENGINEERING .
REGISTERED AS PROFESSIONAL ENGINEER OR PROFESSIONAL ENGINEERING TECHNOLOGIST TO JOIN THIS EPCM PROJECT MANAGEMENT OPERATION INITIALLY ON A 1 YEAR CONTRACT BASIS.
MUST HAVE PREVIOUS EXPERIENCE IN MINING PROJECT WORK GOLD OR PLATINUM,
SHOULD HAVE PREVIOUS EXPERIENCE IN WORKING IN AN EPCM PROJECT ENVIRONMENT PREFERABLY FOR A PROJECT OR MINING HOUSE ON SIMILAR WORK AS A SENIOR MECHANICAL ENGINEER
Desired Skills:
- must have worked on mineral benificiation projects
Desired Work Experience:
- 5 to 10 years