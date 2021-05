Trainee Area Manager

CCL Global is ‘n goed gevestigde mpy wat gestig is in 2001 (20jaar), wat deel is van ‘n moeder mpy wat reeds takke besit oor 4 lande.

Weens ons uitbreiding benodig ons:

Hoogs gemotiveerde mense om opgelei te word as Tak Bestuurders

Eerlike en hardwerkende bemarking en verkoops bestuurders

Ons aanbod:

Defnitiewe groei geleenthede

Familie tipe werks atmosfeer

* Pakket word gedurende onderhoud bespreek

ENGLISH WORDING

CCL Global is a well-established company that existed in 2001 (20Years) and forms part of a group of companies that have branches in 4 countries

Due to our expansion, we need:

Motivated people to train as Branch Managers

Honest and hardworking marketing and sales managers

We offer:

Definite growth in the business

Family orientated working environment

* Salary will be discussed during the interview

Desired Skills:

Management

Marketing

AREA MANAGER

