Trainee Area Manager/Branch Manager

Our Holding Company in Cape Town, established 33 years ago is expanding to Pretoria

CCL Global requires

Branch Managers

Young people to train to become Branch managers

We offer

Full Training

International recognized certificate in management

Promotion opportunities

Remuneration package will be discussed during the interview.

Company benefits

(Limited vacancies available)

Ons Holding Company In Kaapstad wat 33 jaar bestaan, brei uit na Pretoria

CCL Global benodig

Tak Bestuurders

Jong mense om op te lei as Tak bestuurders

Ons bied

Volledige opleiding

Erkende Internationale sertifikaat in bestuur

Uitstekende bevorderings moontlikhede

Pakket word gedurende onderhoud bespreek

Maatskappy voordele

(Beperkte posisies beskikbaar)

Desired Skills:

Management

hard working

sales

sales man

sales woman

motivated

Manager

Teamwork

Time Management

Marketing

