Team Lead : Staff Loands

Industry, organisational and business awareness skill and knowledge;
Quality assurance skill and knowledge;
Continuous improvement skill and knowledge;
Continued learning and/or professional development skill and knowledge;
Finance strategy knowledge and skill;
Finance planning knowledge and skill;
Finance legislation and governance, risk and compliance knowledge and skill;
Financial accounting knowledge and skill;
Financial analysis and reporting knowledge and skill
Financial reconciliation knowledge and skill
Taxation knowledge and skill
Staff loan and benefits administration knowledge and skill
Payroll administration knowledge and skill
Pension administration knowledge and skill
Must have BCom degree or equivalent
At least 8 years experience in Staff loans, pensions funds etc
FULL JOB SPEC WILL BE PROVIDED ON REQUEST