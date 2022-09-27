PROJECT MANAGER – Gauteng Sandton

SENIOR PROJECT MANAGER WITH KNOWLEDGE OF SUBMERGED ARC FURNACES OR SMELTING PROJECTS
ENGINERING DEGREE MECHANICAL OR ELECTRICAL ENGINEERING
LIASE ON A REGULAR BASIS WITH THE PROJECT SPONSOR AND PROJECTS DIRECTOR
TERTIARY CONSTRUCTION MANAGEMENT QUALIFICATION OR ENGINEERING DEGREE OR DIPLOMA. WOULD BE PREFERRED NOT ESSENTIAL
PROJECT MANAGEMENT QUALIFICATION BASED ON PMBOK OR SIMILAR.
SAMTRAC OR SIMILAR QUALIFICATION BENEFICIAL
MINIMUM OF 15 YEARS EXPERIENCE IN PROJECTS AND 5 YEARS IN PROJECT MANAGEMENT.
MUST BE CONVERSANT WITH THE LATEST PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS AND SOFTWARE
MANUFACTURING AND CONSTRUCTION STANDARDS IN SA AND ABROAD
RELEVENT LEGISLATION OHS, MHSA, COD AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION ACTS.
MANAGE ALL ENGINEERING/PROJECT DELIVERABLES AND UPDATE PROGRAMMES
CHANGE MANAGEMENT WITH THE INTERACTION OF PROJECT PERSONEL/ CONTRACTOR.
BE INDEPENDANTLY RESPONSIBLE FOR THE SUCCESFUL PROJECT DELIVERY
Desired Skills:
- SMELTING TYPE PROJECTS