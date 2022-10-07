Software Engineer – R1163 – Gauteng Pretoria

Contract Ends December 2025
Hybrid: Midrand/Pretoria/Home Rotation
- Software Engineer
- Python (PySpark, Pandas, Boto 3, PyTest)
- Terraform with AWS Provider
- Glue, Sage Maker
- Cloud Watch, Athena, S3, SNS, Lambda, KMS
- AWS Security (Trusted Advisor / Security Hub)
- Ci/CD on AWS with CodeBuild/CodePipeline, API Gateway
- Bitbucket / Git
- SonarCube
ADVANTAGEOUS SKILLS REQUIREMENTS:
- JAVA Angular skills will be advantageous.
- German Speaking will be advantageous
Desired Skills:
- Cloud
- JAVA
- AWS